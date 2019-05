OL : Porto rêve de Lopes, c'est tout sauf une fake-news

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Suite à l’incident de santé d’Iker Casillas, le FC Porto risque de faire du recrutement d’un gardien de but sa priorité absolue lors du prochain mercato. Et dans cette optique, le nom d’Anthony Lopes a filtré ces dernières heures, sans qu’il n’y ait réellement eu de confirmations. Mais pour Le Progrès, l’intérêt de l’actuel 2e du championnat portugais pour le gardien de l’Olympique Lyonnais est bien réel. Sous contrat avec les Gones jusqu’en juin 2020, Anthony Lopes n’a toujours pas prolongé et pourrait voir d’un bon œil un départ dans son pays.

D’autant que les négociations pour sa prolongation de contrat traînent en longueur, aucun accord financier n’ayant été trouvé au cours des derniers mois entre les représentants d’Anthony Lopes et Jean-Michel Aulas. Une situation contractuelle qui n’a pas échappé à Porto, mais également à l’Atlético Madrid, dans le cas où Jan Oblak viendrait à faire ses valises. Cela confirme en tout cas que l’avenir de l’ancien vice-capitaine rhodanien est plus que jamais incertain à Lyon. Et si Anthony Lopes vivait ses derniers instants dans la capitale des Gaules ? C’est possible, car l’intérêt du FC Porto est bel et bien réel. Cela ne fait désormais plus aucun doute…