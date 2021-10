OL : Pierre Ménès allume Rayan Cherki

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a remporté une précieuse victoire samedi contre Monaco. Pour Pierre Ménès, il n'y a pas de quoi se rouler par terre après la prestation de l'OL.

Peter Bosz le savait, la réception de l’AS Monaco au Groupama Stadium était probablement un premier tournant dans la saison de l’Olympique Lyonnais. Et ses joueurs ne se sont pas ratés, puisque l’OL s’est imposé (2-0) et remonte à la 5e place du classement en attendant la suite de cette 10e journée du championnat de Ligue 1. Si du côté lyonnais on retiendra surtout la prestation incroyable de Lucas Paqueta, qui venait pourtant de se manger un retour à vitesse supersonique du Brésil, Pierre Ménès s’est penché lui sur le cas de Rayan Cherkhi. Excellent cette semaine avec l’équipe de France Espoirs, le jeune joueur lyonnais était titulaire au coup d’envoi face à Monaco, et ce qu’il a produit sur le terrain n’a pas été du goût de l’ancien consultant vedette de Canal+.

Cherki trop léger pour la Ligue 1 selon Pierre Ménès

Sur son blog, Pierre Ménès est revenu sur la victoire lyonnaise et en a profité pour mettre un bon coup de griffe à Rayan Cherki. « Je n’ai pas bien compris le positionnement de Cherki mais dans tous les cas, le jeune espoir lyonnais semble encore bien léger à ce niveau. Malgré tout, les plus belles occasions – et pour tout dire les seules – ont été lyonnaises avec un Nübel pour une fois à un bon niveau et qui a repoussé toutes les tentatives jusqu’à ce penalty concédé par Disasi sur Léo Dubois. Alors il y a deux lectures sur ce penalty parce que le défenseur monégasque joue le ballon et qu’on a plutôt l’impression que c’est Dubois qui lui shoote dedans. Mais on peut aussi estimer que le tacle du défenseur monégasque est un peu trop enthousiaste. Toko Ekambi a transformé le penalty avant que Denayer ne donne au succès lyonnais une proportion plus raisonnable avec au départ un amour de passe aveugle de Paqueta – à peine rentré du Brésil et déjà sur le terrain – pour Emerson qui offrait le but au défenseur central lyonnais. Ce succès relance l’OL », explique le journaliste.