OL : Pénalty pour Lyon, ça ne fait plus rire Pierre Ménès

Dans : OL, Ligue 1.

Ce mercredi, l’Olympique Lyonnais s’est imposé à Toulouse dans un match heurté (1-2) et qui a provoqué la fureur des joueurs haut-garonnais, pas du tout convaincus par les décisions arbitrales tout au long de la rencontre. Et ce n’est pas le pénalty sifflé en faveur de Lyon pour un énorme plongeon de Mariano Diaz dans la surface qui va les faire changer d’avis pour Pierre Ménès. Pour le consultant de Canal+, très actif sur les réseaux sociaux et forcément au courant de la légende du « pénalty pour Lyon » qui sévit notamment sur Twitter, impossible de ne pas s’étonner de ce coup de sifflet.

« Lyon s’est imposé à Toulouse avec un péno cadeau pour une simulation à la limite du ridicule signée Mariano. Je ne comprends même pas qu’un arbitre puisse encore accorder ce genre de penalty. Et c’est un peu contrariant que ce soit en faveur de Lyon, car cela va encore accréditer la fameuse légende », a déploré Pierre Ménès, qui sait bien que les petites phrases avant et après le match signées Jean-Michel Aulas sur l’arbitrage de M. Letexier ne font rien pour calmer les mécontents ou les théoriciens du complot pro-OL.