OL ‍: Pavel Sulc plus fort que Cherki, Lyon jubile

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Le milieu tchèque Pavel Sulc va rejoindre l'Olympique Lyonnais. Il vient remplacer Rayan Cherki dans le cœur du jeu rhodanien. S'il n'est pas connu du grand public français, le joueur du Viktoria Plzen n'a pas grand chose à envier au joueur de Manchester City.

L'Olympique Lyonnais a perdu gros en début d'été avec le transfert de Rayan Cherki à Manchester City. Les 36 millions d'euros récupérés dans l'opération ne peuvent faire oublier l'apport indéniable du néo-international français dans le jeu des Gones la saison passée. Le prodige avait inscrit 12 buts et délivré 20 passes décisives toutes compétitions confondues, mettant à mal les défenses adverses par sa grande technique et sa vision du jeu. Heureusement, la cellule de recrutement lyonnaise s'est vite mise au travail et elle a trouvé un remplaçant au poste. Il s'agit du milieu tchèque Pavel Sulc (24 ans) du Viktoria Plzen. Un joueur bien moins connu et médiatisé que Rayan Cherki en Europe.

Sulc est bien plus efficace que Cherki

Alors que son transfert va être finalisé pour 7,5 millions d'euros tout de même, Sulc effraie certains supporters de Lyon. Ces derniers craignent que le joueur tchèque ne soit pas à la hauteur de l'OL et de la Ligue 1 après avoir passé l'intégralité de sa carrière dans son pays natal. Très pointilleux dans le suivi des joueurs, le compte X Data Scout s'est voulu rassurant avec les amoureux des Gones. Dans un style plus sobre que Cherki, Pavel Sulc peut largement prendre la suite du jeune lyonnais. Sulc est d'ailleurs plus efficace que Cherki devant le but.

🇨🇿 🔴🔵 | Pavel Sulc rejoint l'Olympique Lyonnais pour 7.5M€ selon @hugoguillemet !



Un 10 moderne, créatif et polyvalent !



🧠 Meneur de jeu dans un 3-4-1-2 (derrière Durosinmi & Vydra), à l’aise aussi en 3-4-2-1 excentré à gauche. Il peut jouer ailier intérieur, voire… pic.twitter.com/okg0DYqo18 — Data'Scout (@datascout_) August 1, 2025

La saison passée, avec la Ligue Europa au programme, l'international tchèque avait un bilan statistique impressionnant de 20 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues. Il est aussi très utile dans le « sale boulot ». « Un 10 moderne, créatif et polyvalent ! Il peut jouer ailier intérieur, voire redescendre d’un cran en relayeur selon les besoins. […] Physiquement, il ne rechigne pas à faire les efforts et peut vraiment tenir 90 minutes à haute intensité. Pas un profil qui fera lever les foules, mais un vrai plus dans un collectif qui a besoin d’un créateur travailleur », écrit Data Scout. Un profil parfait pour se fondre dans le jeune collectif lyonnais, moins doté en stars que les années précédentes mais généreux et solidaire comme l'a prouvé le match amical contre le Bayern Munich samedi.