OL ‍: Paulo Fonseca, l'erreur fatale de John Textor ‍?

Par Corentin Facy

Le 28 janvier dernier, John Textor a surpris tout le monde en virant Pierre Sage afin de nommer Paulo Fonseca. Quatre mois plus tard, le bilan de l’entraîneur portugais bascule doucement vers le négatif.

Il y a près de quatre mois, la décision de John Textor en a surpris plus d’un. Malgré un classement honorable et un parcours impeccable en Europa League, Pierre Sage a été remercié par le patron de l’Olympique Lyonnais. L’opportunité de bondir sur Paulo Fonseca, licencié par l’AC Milan quelques jours plus tôt, était trop belle pour l’homme d’affaires américain mais cela en valait-il le coup ? Le bilan du technicien portugais n’est pas forcément très flatteur à deux journées de la fin de la saison avec une élimination au scénario rocambolesque face à Manchester United, une défaite dans le derby contre Saint-Etienne et une 7e place en Ligue 1 pour le moment. Au micro de RMC, Florent Gautreau a justement évoqué ce sujet et pour le journaliste, il est clair que Paulo Fonseca ne fait pas mieux que Pierre Sage.

Un bilan décevant pour Paulo Fonseca ?

« Certes, l’OL a dominé et le scénario est cruel. Mais ce n'était pas un très grand match de Lyon (contre Lens), il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. J’en reviens à un truc, même si beaucoup ne sont pas d’accord avec moi. Paulo Fonseca a fait de bonnes choses, on remarquera quand même que beaucoup de résultats ont été acquis contre des équipes vraiment inférieures. Je ne suis pas bluffé par rapport à la période Pierre Sage par le changement de coach. Ils sont septièmes, ils sont loin du groupe (pour la Ligue des Champions), et il y l’histoire du coach en tribunes qui n’arrange rien » a analysé le journaliste de l’After Foot, assez déçu par la tournure des évènements à l’OL et par les mauvais résultats accumulés au fil des semaines par Paulo Fonseca.

Ceux qui défendent le coach portugais souligneront tout de même une nette amélioration dans le jeu lyonnais, notamment dans le secteur offensif. Mais c’est assurément sur les résultat que sera jugé l’ex-entraîneur du LOSC à la fin de la saison et pour l’instant, l’objectif fixé par John Textor est loin d’être atteint.