OL ‍: Paulo Fonseca face à la presse, les journalistes reçoivent un ordre

Par Corentin Facy

Paulo Fonseca est présent ce mercredi soir en conférence de presse en marge du match entre l’OL et Bucarest en Europa League… quelques minutes seulement avant son audition face à la LFP dans la soirée.

Coupable d’un terrible dérapage face à Benoit Millot dimanche après-midi, Paulo Fonseca connaîtra ce mercredi soir sa sanction. Mais avant son audition en visioconférence face à la commission de discipline de la LFP dans la soirée, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais était face à la presse dans le cadre du protocole habituel de l’UEFA avant le 8e de finale aller de l’Europa League face à Bucarest. Une conférence de presse pour laquelle les journalistes ont reçu une consigne claire de la part de l'OL, avec l’interdiction de poser la moindre question sur l’incident survenu dimanche après-midi, rapporte RMC.

« Je me sens bien. Je suis pleinement concentré sur le match, le travail qu'on a accompli, ce qu'on a préparé. J'ai en tête le match qui vient. Le plus important, c'est l'équipe, le match de demain » a simplement fait savoir Paulo Fonseca, pour répondre à une question plus globale sur son état d’esprit avant ce premier match faisant suite à l’incident de dimanche. Présent à ses côtés face à la presse, le défenseur Moussa Niakhaté a volé au secours de son coach portugais.

Le vestiaire de l'OL soutient Paulo Fonseca

« On a suivi les infos comme tout le monde. On est tous avec le coach. On est tous Lyonnais. On fait corps ensemble. Quoiqu'il arrive, on est avec le coach on le soutient à 100%. On va essayer de faire une très bonne rencontre pour lui. C'est une personne très respectueuse, on le sait en France » a lancé l’ex-défenseur de Nottingham Forest. Des propos qui feront assurément plaisir à Paulo Fonseca, lequel sera plus tard dans la soirée en visio face aux membres de la commission de discipline de la LFP, laquelle jugera ensuite le cas de l’entraîneur portugais. Le coach de l’OL connaîtra sa sanction dans la foulée, sans doute en milieu de soirée.