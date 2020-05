OL : Pas d'argent et pas d'Europe, MU débarque en force

Dans : OL.

En l'absence de qualification pour la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais aura bien du mal à conserver ses meilleurs joueurs, comme Moussa Dembélé, lors du prochain mercato.

Cette semaine, l’arrêt définitif de la saison 2019-2020 de Ligue 1 n’a pas vraiment été au goût de Jean-Michel Aulas. Sachant que son OL a fini à la septième place finale, avec le classement au quotient, Lyon n’ira pas en Coupe d’Europe via le championnat. Si sa finale de Coupe de la Ligue contre le PSG venait à se jouer en août, comme le désire la LFP, Lyon aura encore une petite chance d’aller en Europa League. Mais pas plus, sauf si l’UEFA décide de repêcher l’OL pour sa prochaine C1, alors que Lyon était encore en course face à la Juventus avant la suspension des compétitions. Malgré tout, cette probable non-qualification pour la Ligue des Champions est un coup dur pour les Gones, en plus des pertes financières liées à la fin de la L1, et donc des droits TV et de la billetterie. Même si le président Aulas dit que son projet ne changera pas, et qu’il construira une équipe pour la Coupe d’Europe, certains joueurs vont forcément avoir des envies d’ailleurs.

Si le cas d’Houssem Aouar fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours, entre Manchester City, la Juventus ou le PSG, le dossier de Moussa Dembélé est lui aussi très chaud à Lyon. Tout proche d’un départ en Premier League en janvier dernier, l’ancien buteur du Celtic Glasgow est de nouveau courtisé par Manchester United. Désireux de rejoindre un grand club anglais, l’attaquant de 23 ans pourrait donc se diriger vers Old Trafford. Selon les informations du Manchester Evening News, Dembélé « aura du mal à refuser une signature à United ». Auteur de 22 buts en 42 matchs cette saison sous le maillot de l’OL, l'international espoirs français est une priorité pour Ole Gunnar Solskjaer, qui sait que Dembélé apporterait une « puissance de feu » chez les Red Devils. Mais en cette période de crise sanitaire, Dembélé ne sera probablement pas transféré au plein tarif. Si la somme de 70 millions d’euros était évoqué il y a encore quelques mois, la vente de Dembélé pourrait se négocier autour des 50 ME, même si MU venait à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Et pas sûr que cette ristourne de dernière minute plaise à Aulas...