OL : Par ici la C3, Ménès regrette le Lyon de Genesio

Dans : OL.

Relégué à huit points du podium de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais croit toujours en son objectif. De son côté, Pierre Ménès est loin d’être aussi optimiste…

Les journées de Ligue 1 passent et l’Olympique Lyonnais ne parvient pas à refaire son retard. Après la défaite dimanche contre le Paris Saint-Germain (4-2), qui avait suivi le revers à Nice (2-1) et le match nul face à Amiens (0-0), le club rhodanien reste distancé par ses concurrents. Le président Jean-Michel Aulas a beau se montrer confiant, il est pour le moment difficile d’envisager une remontée lyonnaise. Autant dire que Pierre Ménès n’y croit pas non plus.

« Où finira Lyon cette saison ? Bonne question. Je ne sais pas où Lyon va finir, a répondu le journaliste dans une vidéo publiée sur Twitter. Ils ont eu une bonne série début 2020 et puis là ils viennent de prendre un point en trois matchs. C'est une équipe, encore une fois cette saison, incroyablement irrégulière. En même temps, il y a très peu de matchs où l'on a vu une équipe de Lyon convaincante au niveau du jeu voire même de son organisation. On voit que des mois après son arrivée, Rudi Garcia continue à tâtonner. »

« Lyon finira en Europa League »

« Mais il n'y a pas vraiment à être surpris, a ajouté le spécialiste, qui regrette l’équipe de la saison précédente. Je pense que cet OL est beaucoup plus faible que celui de l'année dernière avec Mendy, Ndombele et Fekir. C'est une constatation que l'on fait depuis le début de la saison et qui perdure. Allez, on va dire que Lyon finira en Europa League, ce qui sera évidemment un énorme échec pour le deuxième budget du championnat, ne l'oublions pas. » En cas d'échec, les Gones pourront se rattraper en Coupe de France, à condition de battre l'Olympique de Marseille ce mercredi.