OL : Paqueta n'est pas à Lyon à rigoler

Dans : OL.

Débarqué en provenance du Milan AC lors du dernier mercato estival, Lucas Paqueta a déjà trouvé sa place au sein de l’Olympique Lyonnais.

En septembre dernier, Lucas Paqueta est devenu le septième joueur le plus cher de l’histoire du club rhodanien. Recruté contre un chèque de 20 millions d’euros, l’international brésilien a montré de belles choses pour sa première sortie avec Lyon, le week-end dernier à Strasbourg (3-2). Une rencontre de Ligue 1 lors de laquelle le joueur de 23 ans a marqué des points, sans être décisif pourtant. Un axe de progression qu’il s’est fixé avec Juninho, l’élément clé dans la venue de Paqueta à l’OL.

« J'ai été très heureux de débuter avec l'OL. Mon objectif est d'aider l'équipe au mieux. J'essaie de jouer devant, pour marquer aussi des buts, même si ce n'est pas l'objectif principal. C'est ce que Juninho m'a demandé de faire, d'apporter un football joyeux à cette équipe. Vaincre, c'est toujours important. Je souhaite continuer à aider mon équipe. On connaît l'importance du classement. On parle des matchs, des consignes de Rudi Garcia. Je sens cette équipe responsable. Tous les joueurs m'ont bien accueilli, pas seulement les Brésiliens. Je me sens bien intégré. Je veux leur redonner cette confiance, être bien en dehors et sur le terrain. Oui j'ai parlé avec Bruno Guimarães et Jean Lucas avant de venir. J'étais toujours très heureux d'entendre les propos de Juninho en lien avec le projet de l'OL et son histoire, ça m'a conforté dans l'envie de venir. Je veux faire de mon mieux pour apporter de belles pages ici et apporter de la joie. J'espère maintenir mon rythme pour proposer mon meilleur football », a lancé, en conférence de presse, Paqueta, qui cherchera à ramener l’OL sur le devant de la scène en L1 puis en Coupes d’Europe. Mais pour cela, Lyon devra déjà faire un bon résultat contre Monaco dimanche soir. Une rencontre où le Brésilien pourrait à nouveau être titularisé.