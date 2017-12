OL : Pape Cheikh Diop se blesse avec la réserve contre le PSG

Dans : OL, Ligue 1, Rennes.

Recruté l'été dernier par l'Olympique Lyonnais, Pape Cheikh Diop avait suscité de gros espoirs chez les supporters de l'OL. Sauf que depuis, le milieu de terrain enchaîne les soucis physiques, et n'a toujours pas eu l'occasion de briller avec la formation de Bruno Genesio. Ce samedi, Pape Cheikh Diop jouait avec la réserve de Lyon qui se déplaçait au Camp des Loges pour défier le PSG en National 2. Et non seulement l'OL s'est incliné 3-1 contre Paris, mais en plus Diop est sorti sur blessure. Selon Grégory Coupet, ce n'est pas sérieux....mais quand même.

« Rien de grave je pense. C’est plus un espoir qu'un réel diagnostic.... Il joue de malchance avec nous en N2 mais c'est un super mec toujours volontaire et consciencieux », explique celui qui est l'actuel entraîneur des gardiens de but de la N2 avant de bientôt remplacer Joël Bats.