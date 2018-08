OL-OM : Marcelo accuse un journaliste pour la bagarre de l'Olympico

Dans : OL, Ligue 1, OM.

Interrogé sur son implication dans les incidents qui ont émaillé la victoire de l'Olympique Lyonnais à Marseille la saison passée, Marcelo n'a pas hésité à pointer du doigt... un journaliste pro-OM.

Le 18 mars dernier, l'Olympico entre Marseille et Lyon a été très tendu. Terminé par une victoire lyonnaise au Vélodrome (2-3), cette rencontre au sommet a abouti sur une bagarre plus ou moins générale au sein de laquelle Marcelo fut l'un des principaux protagonistes. Poussé par Rami juste avant le coup de sifflet final, le défenseur brésilien avait quitté la pelouse en affichant son maillot à la Fekir devant les Marseillais. Ce qui avait en partie provoqué l'échauffourée finale. Malgré tout cela, le vice-capitaine de l'OL ne comprend toujours pas pourquoi il a été sanctionné d'un match ferme et d'un autre avec sursis. Une suspension qu'il met pratiquement sur le compte d'un journaliste un peu trop chaud à l'envers des Gones.

« Je ne sais pas pourquoi j’ai été suspendu, mais je dois respecter la décision. J’ai entendu, à cette époque, un journaliste à la télévision qui défendait Adil Rami contre moi. Je n’ai pas compris, mais après je l’ai vu quelque part avec un maillot de l’OM. J’ai trouvé que les médias n’avaient pas été très impartiaux. Quand j’ai montré mon maillot à la fin du match, je ne voulais pas offenser les supporters marseillais. Je n’ai rien fait de mal, j’ai juste montré mon maillot », a expliqué, dans les colonnes de L’Équipe, Marcelo, qui espère donc recroiser ce fameux journaliste le 23 septembre prochain lors de l'Olympico au Groupama Stadium pour lui dire le fond de sa pensée.