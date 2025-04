OL ‍: Nuamah opéré ce mardi par une sommité mondiale

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche lors du match contre Lille, Ernest Nuamah a été opéré ce mardi à Lyon.

Deux semaines après avoir été obligé de quitter ses coéquipiers après seulement quelques minutes de jeu lors du match face au LOSC au Groupama Stadium, Ernest Nuamah va enfin pouvoir entamer sa rééducation. En effet, l'Agence France Presse annonce que l'attaquant de l'Olympique Lyonnais a été opéré ce mardi suite à sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. C'est Bertrand Sonnery-Cottet, chirurgien mondialement connu et spécialiste de ce genre d'intervention sur les sportifs de haut niveau, qui a opéré Ernest Nuamah à l'hôpital Mermoz de Lyon.

Et les choses vont rapidement s'enchaîner pour l'attaquant international ghanéen de l'OL, puisque dès ce mercredi, Ernest Nuamah va entamer sa rééducation à Hauteville-Lompnes. Bien forcément, Nuamah ne rejouera plus cette saison avec l'Olympique Lyonnais, et son transfert, qui était envisagé au mercato estival, n'est plus vraiment d'actualité, son absence se comptant en mois.