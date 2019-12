OL : Nouvelle offre XXL pour Tousart, Aulas va-t-il refuser ?

Dans : OL.

Pas forcément apprécié du côté de l’Olympique Lyonnais, chez les supporters du moins, Lucas Tousart pourrait avoir des envies d’ailleurs pendant le prochain mercato hivernal.

Quelque peu chahuté par Juninho l’été dernier, Lucas Tousart a finalement réussi une bonne première partie de saison. Toujours titulaire dans l'entrejeu lyonnais, que ce soit avec Sylvinho en début de saison ou récemment avec Rudi Garcia, le joueur de 22 ans paraît indéboulonnable, compte tenu du fait qu’il n’a pas vraiment de concurrent à son poste de milieu défensif, Thiago Mendes étant pour l’instant loin de son niveau lillois. S’il ne réalise pas non plus des performances éblouissantes, Tousart a tout de même tapé dans l’oeil des recruteurs européens, et notamment à Berlin. En effet, en début de semaine, le Hertha avait fait une offre de 20 millions d’euros à l’OL pour Tousart. Une proposition refusée.

Mais le club de Bundesliga ne lâchera pas le morceau aussi facilement. Ce que Manu Lonjon confirme. « Le Hertha Berlin s’est positionné sur Tousart il y a plusieurs semaines maintenant. C’est la priorité de Jürgen Klinsmann. Après une première offre refusée, le Hertha devrait revenir à la charge au cours des prochains jours avec une offre un peu supérieure, qui pourrait faire réfléchir l’OL et peut-être le joueur », a avoué, sur Eurosport, le spécialiste du mercato, qui pense donc que Tousart peut potentiellement faire ses valises durant le mois de janvier. De quoi faire le bonheur des supporters des Gones, qui réclament la montée en puissance du jeune Maxence Caqueret.