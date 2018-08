OL : Nicolas Pépé à l'OL, les dernières infos signées Christophe Galtier

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, LOSC.

Présent ce jeudi midi en conférence de presse, avant le match contre Angers, l'entraîneur de Lille a forcément été interrogé sur le dossier chaud du mercato nordiste, à savoir le possible départ de Nicolas Pépé à l'Olympique Lyonnais. Christophe Galtier a évidemment entendu les propos de Jean-Michel Aulas mercredi, ce dernier avouant qu'il était en passe de s'entendre avec Gérard Lopez pour le transfert de son attaquant. Face aux médias, le coach du LOSC a donné sa version des faits.

« Pour Nicolas Pépé, il y a des offres. On connaît l'intérêt de l'OL mais aussi d'autres clubs étrangers. On est dans une situation normale de mercato où il reste un peu plus de 24h. Nicolas ne montre aucun signe de mal-être ou les signes d'un joueur qui se questionne sur son avenir. Il est exemplaire à l'entraînement, souriant avec ses camarades. On serait content si on faisait encore un bout de chemin ensemble avec Nicolas. S'il part, on est paré à tout (...) Je vis cette situation avec beaucoup de sérénité. Je suis très actif, je travaille à différentes combinaisons sur le terrain selon le scénario final du mercato. Dans notre métier, on doit s'adapter. Et de plus en plus avec le football moderne », a reconnu Christophe Galtier, conscient que face à la menace de la DNCG les dirigeants lillois ne font pas uniquement ce qu'ils veulent en cette fin de mercato.