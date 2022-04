Après Guimaraes, Newcastle offre 77 millions d'euros pour Paqueta !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a fendu le cœur de ses supporters en janvier en acceptant l'offre de Newcastle pour Bruno Guimarães. L'histoire pourrait se répéter lors du prochain mercato estival.

Les dirigeants de Newcastle ont visiblement compris que l’Olympique Lyonnais avait l’art de dénicher et de relancer des joueurs brésiliens. Moins de trois mois après s’être offert Bruno Guimarães pour 50,1 millions d’euros plus un intéressement de 20 % en cas de revente avec plus-value de l’international brésilien, les Magpies veulent désormais recruter Lucas Paqueta. L’ancien joueur de l’AC Milan, forfait ce jeudi soir contre West Ham, s’est complètement relancé à l’OL, et même s’il a encore trois ans de contrat avec le club rhodanien, le milieu de terrain de 24 ans ne serait pas opposé à un transfert si tout le monde s’y retrouve. Ces derniers mois, le nom du Paris Saint-Germain est régulièrement revenu, Leonardo étant évidemment fan du joueur qu’il avait fait venir chez les Rossoneri. Mais le Chronicle, média de Newcastle affirme que l’intérêt du PSG ne serait pas aussi élevé que celui des Magpies et d’Arsenal, notamment parce que Jean-Michel Aulas est très gourmand financièrement, le patron de Lyon réclamant 70 millions d’euros pour céder son joueur.

Le duo Guimaraes-Paqueta bientôt en Premier League ?

Bruno Guimaraes à Paqueta : « Mon frère, je n'ai pas de mots pour te dire au revoir, tu vas beaucoup me manquer. Je remercie Dieu de t'avoir mis dans ma vie. Ton bonheur est le mien. Je te souhaite le meilleur et on sera ensemble jusqu'à la fin. Je t'aime » …. 🥲❤️ pic.twitter.com/0Pp7OINq30 — Only Gones (@OnlyGones) January 31, 2022

Financièrement, Newcastle, qui est presque assuré de jouer en Premier League la saison prochaine, a des moyens colossaux, suite à son rachat par des intérêts saoudiens. Et le club anglais sera à même de payer les 200.000 euros par semaine que réclamerait le clan Paqueta en cas de signature avec le club du nord de l’Angleterre. Lee Ryder, journaliste du Chronicle, fait également remarquer que Bruno Guimarães et Lucas Paqueta sont restés très proches depuis le départ du premier, et que le milieu de terrain brésilien de l’Olympique Lyonnais doit en savoir beaucoup sur la vie à Newcastle, et sur la gestion d’un club qui la saison prochaine sera très ambitieux. Avant cela, il faudra que Jean-Michel Aulas accepte de céder Lucas Paqueta, et forcément l'avenir de ce dernier dépend aussi un peu de la fin de saison de l'OL. Mais les Magpies sont désormais à l'affût.