OL : Newcastle écoute Bruno Guimaraes et se penche sur Paqueta

Il y a quelques jours, Bruno Guimaraes lançait un énorme appel du pied à Lucas Paqueta, qu’il aimerait retrouver à Newcastle.

Quelques mois après vendu Bruno Guimaraes à Newcastle, l’OL se retrouve de nouveau associé aux Magpies sur le front du mercato. Et pour cause, Lucas Paqueta affole les cadors de la Premier League et Newcastle pourrait rapidement manifester son intérêt pour le recruter l’été prochain. C’est en tout cas le profond souhait de son meilleur ami Bruno Guimaraes, qu’il a côtoyé durant un an et demi à l’Olympique Lyonnais. « Le joueur que j’aimerais voir débarquer à Newcastle ? Paqueta ! C’est mon frère, mon meilleur ami et je m'entends vraiment bien avec lui. Nous avons la même façon de penser, nous avons le même âge et nous étions ensemble tous les jours » avait confié Bruno Guimaraes sur le site officiel de Newcastle. Un appel du pied très clair qui n’est pas passé inaperçu chez les Magpies.

Eddie Howe évoque la piste Paqueta pour Newcastle

Entraîneur de Newcastle depuis la prise de contrôle du club par l’Arabie Saoudite, Eddie Howe a réagi à l’appel du pied de Bruno Guimaraes afin de recruter Lucas Paqueta. Et l’ancien coach de Bournemouth ne ferme pas la porte à la venue de l’international brésilien de l’OL. « Je n’ai jamais ignoré une recommandation de qui que ce soit. Mais bien sûr, je dois suivre un processus d’observation et d’analyse des performances et du profil du joueur afin de voir s’il convient au style que nous voulons donner à l’équipe » a expliqué le coach de Newcastle en conférence de presse avant de poursuivre. « Je connais la relation de Bruno avec Lucas Paqueta et avec plusieurs de ses anciens coéquipiers. Cela peut aider d’avoir des joueurs qui se connaissent et qui s’apprécient. Parfois, cela peut être précieux dans une équipe » a conclu Eddie Howe, qui n’exclut donc pas une offensive pour recruter Lucas Paqueta dans les semaines à venir, même si le coach de Newcastle ne se basera pas uniquement sur la recommandation de Bruno Guimaraes pour acter son choix.