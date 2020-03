OL : Ndombele privé du Barça à cause d’Aulas, le président s’agace !

Dans : OL.

De nouveau convoité par le FC Barcelone, Tanguy Ndombele aurait pu rejoindre la Catalogne l’année dernière. Mais d’après la presse locale, le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas aurait compliqué la tâche du Barça.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Tanguy Ndombele figure encore parmi les cibles du FC Barcelone. Le milieu de Tottenham vit pourtant une adaptation compliquée en Angleterre, où le manager José Mourinho ne le ménage pas. Pas de quoi refroidir le champion d’Espagne qui suivait déjà le Français à l’Olympique Lyonnais. Le Barça serait même entré en négociations avec le club rhodanien lors du précédent mercato estival, raconte Mundo Deportivo. Mais contrairement à l’été 2016, lorsqu’il avait laissé Samuel Umtiti filer pour seulement 25 M€, Jean-Michel Aulas n’était pas prêt à faire un nouveau cadeau aux Blaugrana.

Cette fois, le président des Gones, qui avait le cas de son ancien défenseur central en tête, savait que le Barça pouvait payer beaucoup plus cher étant donné qu’il s’intéressait à Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt. Face aux exigences de l’OL, Barcelone a fini par chiper le milieu néerlandais au Paris Saint-Germain. Et Tottenham a convaincu Lyon de lui transférer Ndombele pour environ 62 M€. C’est du moins la version de MD, catégoriquement démentie par Jean-Michel Aulas. « Faux et idiot, s’est emporté le dirigeant sur Twitter. Démentez vite ce genre de bêtises qui ne vous honorent pas : il y a tellement plus important et grave en ce moment. » Quoi qu'il en soit, le Barça n'a pas à regretter son choix.