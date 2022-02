OL : Ndombele brille, ça risque de ne pas durer

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Prêté à Lyon par Tottenham jusqu’à la fin de la saison, Tanguy Ndombele a livré un superbe match contre Nice samedi soir (2-0).

Pour sa première titularisation depuis son retour à l’Olympique Lyonnais, l’international tricolore a prouvé qu’il était encore un joueur de grand classe. Passeur décisif sur le but de Moussa Dembélé en deuxième mi-temps, Tanguy Ndombele a brillé dans l’entrejeu lyonnais au côté de Maxence Caqueret. Il n’en fallait pas beaucoup plus pour que les supporters de l’OL s’enflamment de nouveau pour celui qui avait illuminé le Rhône avant de partir à Tottenham pour plus de 60 millions d’euros au mercato. Mais au micro de RMC, le consultant Rolland Courbis a calmé l’euphorie en rappelant que le talent de Tanguy Ndombele n’avait jamais été remis en cause… au contraire de sa régularité. C’est précisément sur ce point que « Coach Courbis » jugera dorénavant Tanguy Ndombele chez les Gones.

« Je crois me rappeler que ce joueur qui a été très bon, son gros défaut et j’espère qu’il a progressé là-dessus, c’est la régularité. J’attends maintenant de voir la confirmation, il ne faut pas que ce soit un match comme ça, il faut qu’il enchaine et non pas qu’il fasse un bon match, un match moyen, un bon match… J’attends avec impatience de le voir régulièrement comme on a pu le voir contre Nice » a lancé Rolland Courbis, toujours très fan du style de jeu de Tanguy Ndombele mais qui attend maintenant que le milieu de terrain de l’OL soit régulier afin de s’imposer définitivement comme l’un des joueurs les plus prometteurs d’Europe à son poste.

Courbis impressionné par Lukeba

Au rayon des joueurs prometteurs, l’OL a d’ailleurs ce qui se fait de mieux en France au poste de défenseur central en la personne de Castello Lukeba. Encore titulaire contre Nice samedi, le roc lyonnais a livré une nouvelle prestation parfaite. Il a conquis Rolland Courbis, qui le trouve déjà plus fort qu’un certain Samuel Umtiti. « Pour ce qui est des tauliers de l’OL contre Nice, je suis impressionné par cet arrière central Lukeba. Sincèrement, quand on peut faire la comparaison à Lyon avec Umtiti, il est nettement meilleur que Umtiti pour moi et tu n’as pas l’impression qu’il a 19 ans, il joue déjà comme un vieux briscard. Quand je vois Thiago Mendes ou encore Lukeba, si j’étais Boateng, je ferais quand même gaffe » a analysé le consultant de RMC, sous le choc devant tant de maturité de la part de la pépite Lukeba, un joueur qui va de toute évidence faire le bonheur de l’OL dans les prochaines années.