OL : Nabil Fekir n'a pas prolongé, les négociations sont arrêtées !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Les semaines passent, et Nabil Fekir n'a toujours pas prolongé avec l'Olympique Lyonnais alors que son contrat s'achèvera le 30 juin 2020. Autrement dit, l'OL prend le risque de devoir vendre dès le prochain mercato son champion du monde si aucun accord n'est trouvé avec le clan Fekir. Et ce jeudi, Jean-Michel Aulas ne tourne pas autour du pot lorsqu'il est interrogé sur la situation dans ce dossier. Car si le président de l'Olympique Lyonnais ne renonce pas à conserver plus longtemps Nabil Fekir, il admet sans peine que les changements intervenus dans l'entourage du joueur ont considérablement ralenti, puis stoppé les négociations.

Car l'international tricolore de l'OL est actuellement en train de changer d'agent, et de quitter son actuel représentant. « Il n’y a pas de discussions. Il y en a eu une avec son agent, qui a été refusée. On attendra donc. Il est libre bientôt (le 17 avril, il doit quitter Jean-Pierre Bernès) », précise, dans L'Equipe, Jean-Michel Aulas, qui semble ne pas trop craindre un échec total dans ces discussions pour une prolongation de Nabil Fekir. Il n'empêche que le temps qui s'écoule ne joue pas totalement en faveur de l'Olympique Lyonnais, même si le joueur rhodanien a toujours fait savoir qu'il ne refusait pas d'avance de rester plus longtemps à l'OL.