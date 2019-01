OL : Nabil Fekir lâche une réponse mystérieuse sur son avenir à Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'été dernier, tout semblait être bouclé pour le transfert de Nabil Fekir à Liverpool, mais au dernier moment le club anglais se détournait du joueur de l'Olympique Lyonnais à priori pour un souci physique. Même si Nabil Fekir a eu l'occasion d'oublier tout cela en devenant champion du monde avec l'équipe de France, ce vrai-faux transfert vers Liverpool l'a forcément marqué. Et certains estiment que cela peut expliquer le rendement irrégulier du joueur de l'OL cette saison. Et à six mois de la fin de saison, l'avenir de Nabil Fekir à l'Olympique Lyonnais semble très flou.

Ce samedi, dans Le Progrès, le champion du monde lyonnais évoque tout cela, mais il laisse clairement entendre qu'il a tout de même le désir de découvrir autre chose à l'étranger, tout en ne fermant pas la porte à l'OL. « Le non-transfert à Liverpool pour expliquer mes difficultés ? Je ne pense pas qu’il n’y ait que ça. On n’est pas maître de tout. Je ne vais pas non plus dire qu’il n’y a rien eu, ça a été dur, au début. Mais je suis vite passé à autre chose (...) Les discussions pour prolonger sont en cours. On s’est vu avec le président, ça avance tout doucement (...) Si c’est ma dernière saison à l’OL ? Je ne sais pas. L’année dernière ça devait être la dernière, au final je suis encore là. Moi le premier, je ne peux pas savoir. Je suis bien à Lyon, mais quel joueur ne rêve pas de découvrir un autre championnat, de découvrir un autre club ? On verra ça au mercato. Pour l’instant il n’y a rien, on verra en fin de saison (...) Quand je vais prendre une décision ? Je ne prends pas de décision. Je suis sous contrat, je joue et j’essaye d’être le plus performant possible. S’il y a une opportunité, il faudra voir avec le président. On a de bonnes relations. Donc on discutera et on verra. Je ne me fixe pas de délais, je ne suis pas pressé. Personne ne me met la pression, et j’aime prendre mon temps », confié, dans le quotidien régional Nabil Fekir, qui en profite pour balayer les rumeurs d’une rupture avec Jean-Pierre Bernès, qui est toujours son agent. Pour mémoire, Nabil Fekir est lié jusqu'en juin 2020 avec l'Olympique Lyonnais, autrement dit, ce sera soit une prolongation de contrat soit un départ lors du mercato, même si les deux sont aussi compatibles. Mais Jean-Michel Aulas ne prendra pas le risque de garder Nabil Fekir la saison prochaine s'il ne prolonge pas.