OL : N2 ou Turquie, Marcelo hésite

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Ecarté du groupe professionnel lyonnais depuis la débâcle de l'OL à Angers 3-0, le 15 août dernier, Marcelo use de son expérience avec la réserve en N2. Lyon aimerait toutefois économiser son important salaire et la lumière pourrait venir de Turquie sur ce dossier.

Juninho ou pas Juninho, l'OL doit continuer à gérer ses problèmes et Marcelo en est un très important. Le défenseur brésilien de 34 ans est encore lié aux Lyonnais jusqu'en juin 2023. Il touche trois millions d'euros par an, faisant partie du onze lyonnais en terme de rémunération. Le problème c'est qu'il n'est plus dans le onze de l'OL sur le terrain. Il est en effet écarté par une mesure disciplinaire à son encontre pour cause de mauvais comportement, ceci après la défaite à Angers 3-0 en août dernier. Depuis, il foule les terrains de National 2 avec la réserve lyonnaise, étant même loué pour son sérieux et son comportement.

Offre turque pour Marcelo

Mais, malgré ses bonnes dispositions sportives, le problème financier qu'il pose donne le vertige au comptable lyonnais surtout avec les recettes limitées du stade en ce moment. L'OL veut et doit vendre ce joueur qui ne compte pas faire de cadeaux, surtout après sa mise à l'écart. Le miracle pourrait venir de Turquie. Selon RMC Sport, le Fatih Karagümrük SK a fait une offre au club du président Jean-Michel Aulas pour s'offrir les services de Marcelo. Si le montant n'est pas précisé, cela serait toutefois une bonne nouvelle pour l'OL et pour ses finances. Reste toutefois à convaincre Marcelo de rejoindre Istanbul et l'actuel 13e du championnat turc, chose qui ne sera pas aisée même si le Brésilien conserve de bons souvenirs dans ce pays. En 2016-2017, il avait défendu les couleurs de Besiktas avec un titre de champion de Turquie à la clé et un quart de finale en Ligue Europa.