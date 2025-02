OL ‍: Muselé par les arbitres, ce défenseur exige du changement

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Cadre de la défense lyonnaise, l'expérimenté Nicolas Tagliafico sera indispensable pour l'OL ce dimanche soir face au PSG. L'Argentin est connu pour son abnégation dans les tâches défensives. Parfois très agressif dans les duels, il est gêné par une règle française.

Qui a dit qu'il fallait coûter cher pour être performant ? A l'OL, les deux défenseurs les plus fiables de l'effectif ont été les moins onéreux sur le marché des transferts. Il s'agit de Clinton Mata (acheté 5 millions d'euros) et Nicolas Tagliafico (arrivé pour un peu plus de 4 millions d'euros). Piquer l'Argentin à l'Ajax Amsterdam était vraiment un beau coup de la cellule de recrutement lyonnaise. Le champion du monde 2022 réalise une saison très solide sur le côté gauche de la défense rhodanienne. Combattant acharné dans les duels, il a commis peu d'erreurs derrière et s'est même offert le luxe de marquer trois buts en Ligue 1.

Tagliafico gêné par une règle particulière en L1

L'OL ne serait pas mécontent de conserver le joueur de 32 ans à l'avenir. Rien n'est moins sûr puisque l'Argentin arrive en fin de contrat et qu'il n'a pas encore prolongé son bail. En attendant de savoir s'ils pourront miser sur lui la saison prochaine, les Gones s'appuieront sur lui dès dimanche contre le PSG. L'expérience et la ténacité de Tagliafico seront utiles face à l'attaque parisienne. Interrogé par le site Olympique et Lyonnais sur son style de jeu, le latéral est revenu sur les nombreux cartons jaunes qu'il a reçu (6 depuis le début du championnat). Il assume son agressivité défensive tout en râlant contre l'arbitrage français, coupable de ne pas le laisser s'exprimer librement sur le terrain.

« Je suis une personne qui essaie d'aller jusqu'au maximum, à gagner. Parfois, il m'arrive de faire des erreurs dans mes interventions, qui font qu'elles sont vues comme agressives. D'autres fois, c'est l'accumulation de petites fautes que les arbitres sanctionnent. Mais il y a quelque chose qui n'est pas normal pour moi, c'est la règle des trois cartons. C'est très compliqué, parce que quand tu arrives au deuxième carton, tu sais que tu peux être suspendu. Personnellement, je ne peux pas jouer en me disant « attention, tu en es déjà à deux cartons ». Je pense que cette règle en Ligue 1 n'est pas très adaptée, surtout pour les défenseurs », a t-il pesté. Une règle qu'il connaît fort bien puisqu'il en fera les frais dimanche prochain contre Brest après avoir été averti contre l'OM, Reims et Montpellier.