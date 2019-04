OL : MU, Arsenal et Liverpool sont dessus, Lyon fonce quand même

Dans : OL, Premier League, Mercato.

A la recherche d’un défenseur central pour la saison prochaine, l’Olympique Lyonnais regarde du côté de l’Angleterre. Plus précisément en Championship.

Comme nous vous l’indiquions en février dernier, le club rhodanien aime le profil de Ben Godfrey (21 ans), cet ancien milieu de terrain redescendu en charnière à Norwich. Apparemment, l’intérêt lyonnais reste d’actualité si l’on croit Football Insider, qui cite également Arsenal, Manchester United et Liverpool sur ce dossier. Pas de quoi effrayer Florian Maurice qui aurait supervisé les cinq derniers matchs du jeune Anglais sous contrat jusqu'en 2022.

Et pour cause, le responsable de la cellule de recrutement serait particulièrement séduit par les qualités de relance de Godfrey. C’est pourquoi l’actuel troisième de Ligue 1 aurait prévu de proposer environ 11 millions d’euros pour son transfert à la fin de la saison. Suffisant pour convaincre Norwich, leader de la deuxième division anglaise ? Cette fois, le dossier s’annonce plus complexe que l’été dernier, lorsque Lyon avait attiré l’attaquant de Tottenham Reo Griffiths (18 ans).