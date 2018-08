OL : Mourinho veut terrasser l'OL dans le dossier Mina !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

En quête d’un renfort en défense centrale au mercato, l’Olympique Lyonnais apprécie beaucoup Yerry Mina.

Une information officielle depuis lundi après-midi puisque Jean-Michel Aulas a confirmé sur Twitter l’intérêt de l’OL à l’égard de l’international colombien. Mais dans ce dossier complexe, Lyon est en concurrence avec deux clubs très puissants économiquement : Everton, mais surtout Manchester United. Si les Toffees semblent hors-jeu en raison de leur non-participation à la prochaine Ligue des Champions, José Mourinho peut lui avancer, comme Lyon, cet argument auprès du défenseur du FC Barcelone.

Et selon les informations du Mundo Deportivo, Manchester United est déterminé à boucler ce dossier d’ici jeudi soir, date de la fin du mercato en Angleterre. Ainsi, José Mourinho aurait lâché environ 25ME, une offre équivalente à celle d’Everton, pour déloger Yerry Mina du Barça. Une offre refusée par le club catalan, toujours aussi intransigeant et qui ne cédera pas en-dessous de 40ME. Si le nom de Toby Alderweireld a récemment filtré du côté de Manchester United, il semblerait que Yerry Mina soit bien la priorité n°1 des Reds Devils, qui vont ainsi revenir à la charge dans les toutes prochaines heures. Et cela représente forcément une mauvaise nouvelle pour Lyon…