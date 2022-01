OL : Mostafa Mohamed plan B de Lyon au mercato ?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un avant-centre au mercato d’hiver, Lyon fait toujours de Sardar Azmoun sa priorité. Mais l’OL surveille aussi Mostafa Mohamed…

Activement lancé en quête d’un avant-centre lors de ce mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais a une priorité depuis de longs mois. Il s’agit de Sardar Azmoun, en fin de contrat au mois de juin avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Le club russe, sur le point de faire signer l’attaquant Yuri Alberto, pourrait enfin se résoudre à lâcher Azmoun mais l’OL n’est pas tout seul sur ce dossier. En effet, la Juventus Turin songe également très fortement à recruter l’attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg, ce qui complique logiquement la tâche de Jean-Michel Aulas et de Vincent Ponsot. C’est ainsi que selon les informations de RMC, l’Olympique Lyonnais a activé une nouvelle piste offensive au mercato d’hiver. Celle-ci mène à Mostafa Mohamed, qui appartient à Galatasaray depuis le 31 décembre.

Mostafa Mohamed lié à Galatsaray jusqu'en 2025

Auteur de 6 buts en 29 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Mostafa Mohamed est bien connu des suiveurs de la Ligue 1. Et pour cause, celui qui défendait à l’époque les couleurs de Zamalek en Egypte avait été très proche de rejoindre Saint-Etienne. Les Verts sont hors-piste depuis longtemps et c’est maintenant au tour de l’Olympique Lyonnais de courtiser avec assiduité le buteur de 24 ans. Le club rhodanien a fait de Mostafa Mohamed son plan B, dans le cas où les négociations avec le Zénith pour Sardar Azmoun n’aboutiraient pas sur un accord. Mais dans ce dossier aussi, la concurrence est rude. Effectivement, le FC Séville, le Hertha Berlin et Lille sont aussi sur les rangs pour recruter l’international égyptien. A ce jour, il reste néanmoins plusieurs inconnus de taille dans ce dossier. Tout d’abord, rien ne dit que Galatasaray acceptera de le laisser partir cet hiver. Et si tel était le cas, le prix de Mostafa Mohamed est pour le moment un mystère. Pas désireux de faire des folie sur le marché des transferts cet hiver, l’OL pourrait vite être climatisé par les exigences de Galatasaray.