OL ‍: Miracle pour Tolisso, il va pouvoir rejouer

Par Quentin Mallet

Victime d'une semelle assassine de Lucas Stassin lors du derby entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso a évité une très grave blessure au genou. L'espoir de le voir jouer dès ce samedi 26 avril face à Rennes est même permis.

C'est une image qui restera indubitablement dans les annales de cette saison 2024-2025 de Ligue 1. Lors du derby très chaud entre Saint-Etienne et Lyon, Corentin Tolisso a été victime d'une très grosse faute de Lucas Stassin, lequel aurait pu écarter son adversaire des terrains pendant plusieurs mois. Heureusement, les examens n'ont rien déceler de grave. À tel point qu'il pourrait même être de retour sur les terrains de Ligue 1 dès la prochaine journée. On peut presque parler de miracle tant il semblait souffrir au moment de sortir de la pelouse de Geoffroy-Guichard sur la civière.

Tolisso, un retour plus rapide que prévu ?

OL : Tolisso martyr du derby, l'ASSE est verte de rage ! https://t.co/QIizfsE82j — Foot01.com (@Foot01_com) April 24, 2025

Présent en conférence de presse en marge de la réception du Stade Rennais, Paulo Fonseca a pu en dire plus sur l'état physique de Corentin Tolisso. « L'unique doute, c'est Corentin. On va voir demain s'il peut jouer. Il n'a pas fait d'entraînement, mais il est fort et il veut aider l'équipe. Nous devons voir comme il est, s'il a la possibilité de faire l'entraînement demain (vendredi, ndlr), parler tous ensemble pour voir si nous pouvons prendre le risque », a lancé l'entraineur lusitanien, lequel ne veut pas trop se prononcer sur le retour de son milieu de terrain. De son côté, L'Equipe indique qu'il pourrait figurer dans le groupe pour le prochain match de l'Olympique Lyonnais.

Une conclusion qui rassure autant que la crainte de voir Corentin Tolisso rechuter était vive. Pour rappel, le champion du monde 2018 dispose d'un historique de blessures particulièrement rempli, avec notamment une rupture du ligament croisé en 2019 qui l'avait tenu hors des terrains pendant un long moment.