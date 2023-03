OL : Milan revient à la charge pour ce joueur lyonnais

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le mercato estival se prépare déjà et l'Olympique Lyonnais a dans son effectif un joueur dont le statut intéresse pas mal de monde en Europe. Ce jour, c'est évidemment Houssem Aouar à qui une nouvelle offre pourrait arriver.

C'est une certitude, et il ne faut plus faire durer le suspense, Houssem Aouar ne prolongera pas son contrat avec son club formateur. Et le milieu de terrain de 24 ans a bien compris que certains auraient même voulu qu'il parte plus vite, son nom étant désormais sifflé au Groupama Stadium où l'on ne pardonne pas cette « trahison », et les copies mitigées rendues par celui que l'on voyait briller sous le maillot de l'OL pendant longtemps. Mais c'est décidé, Aouar va partir sans rien rapporter à John Textor et Jean-Michel Aulas, reste désormais à savoir où. Il y a quelques semaines, la presse allemande annonçait un accord imminent entre le joueur de Lyon et Francfort, ce que le milieu de l'OL avait fermement démenti. Ce lundi, c'est cette fois en Italie que l'on annonce Houssem Aouar.

Aouar et Milan, ça négocie de nouveau

Certaines personnes savent donc avant moi où je vais jouer la saison prochaine…c’est fort ! 🤩🤣#pastresserieux #jailhabitude https://t.co/qedk9Toeja — Houssem (@HoussemAouar) March 1, 2023

Un journaliste italien spécialiste du mercato affirme que l'AC Milan, actuel 4e de Serie A et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, se penche sérieusement sur le cas d'Houssem Aouar. « Milan continue de travailler sur la piste Houssem Aouar. Il y a eu de nouveaux contacts récents avec l'entourage du joueur, qui n'a rien signé avec personne », explique Matteo Moretto, qui n'en dit pas plus et n'affirme pas, contrairement à ses confrères allemands, que tout est bouclé entre le joueur de l'Olympique Lyonnais et les Rossoneri. Mais, le club italien, qui compte dans ses rangs un certain Pierre Kalulu, connaît très bien la valeur des joueurs formés à l'OL et l'idée de s'offrir Aouar pour une simple prime à la signature est forcément très tentant.