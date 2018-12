OL : Messi, la clé pour sortir le Barça annonce Pierre Ménès

Dans : OL, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Deuxième de son groupe de Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais aura fort à faire en huitièmes de finale.

Les Gones seront opposés au FC Barcelone, sans doute l’une des équipes les plus performantes pendant la phase de poules. Pour Pierre Ménès, le pensionnaire de Ligue 1 a même hérité du pire tirage possible. « A part Porto à la rigueur, dans toutes les équipes sur lesquelles Lyon était susceptible de tomber, il y avait du très très lourd. Mais ils ont peut-être le plus lourd, le Barca, qui joue en plus très bien », a commenté le spécialiste pour Unibet, avant d’évoquer l’importance de Lionel Messi dans cette confrontation.

« Alors les plus optimistes diront que Barcelone et Manchester City jouent un peu dans le même registre, ce qui n’est pas faux, mais bon j’ai envie de dire qu’il y a une équipe où il y a Messi, et il y a une équipe où il n’y en a pas. Et Messi ça change tout, a-t-il annoncé. Si Messi était blessé, ça pourrait changer la donne, mais avec lui je vois quand même très peu de chances aux Lyonnais d’exister dans ce huitième de finale, même s’ils ont justement prouvé qu’ils savaient élever leur niveau de jeu quand l’adversaire en face était très fort. »

Messi et les autres

L'autre problème, c'est que l’Argentin n’est pas le seul atout du Barça. « Globalement ce sera très compliqué, on parle de Messi mais il y a aussi Suarez, Dembélé, Arthur, Busquets, Coutinho... Une sacrée piste aux étoiles, a énuméré Ménès. En tout cas, ça fera deux super matchs pour l’OL et puis ça fait sept ans que l’équipe de Jean-Michel Aulas n’est pas arrivée à ce niveau-là donc c’est déjà super de se retrouver contre le Barça à ce niveau de la compétition. » Comme beaucoup d’autres observateurs, le consultant de Canal+ n’est pas très optimiste pour les Lyonnais…