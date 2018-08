OL : Même en Turquie, Yanga-Mbiwa va coûter cher à Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Lundi, la presse turque annonçait comme « imminent » le départ de Mapou Yanga-Mbwia à Bursaspor.

Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2020, il semblerait que l’international français de 29 ans va bien quitter Lyon. En effet, L’Equipe confirme que le défenseur central lyonnais, qui n’entre plus dans les plans de Bruno Genesio depuis plus d’un an, va être prêté. Avec ou sans option d’achat ? Aucune précision n’est apportée par le quotidien national. En revanche, des détails sur la prise en charge du salaire de Mapou sont communiquées.

« Le défenseur de l’OL a rallié la Turquie pour tenter d'y finaliser son arrivée. Son salaire serait pris en charge à hauteur de 50% par Bursaspor » explique le média, qui confirme donc que l’Olympique Lyonnais ne va pas totalement se débarrasser du salaire colossal de Mapou Yanga-Mbiwa. Par ailleurs, le départ de Mapou ne signifie pas automatiquement que l’OL va recruter en défense centrale. Dans ce secteur de jeu, Jean-Michel Aulas pourrait retenter sa chance pour Ruben Dias en cas de non-qualification de Benfica pour la Ligue des Champions, mais c’est visiblement la seule piste crédible explorée, à trois jours de la fin du mercato.