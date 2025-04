OL ‍: Mauvaise nouvelle financière pour John Textor

En difficulté financière, l’OL doit trouver des fonds pour assurer sa pérennité en Ligue 1 la saison prochaine. Mauvaise nouvelle, pour John Textor, Lucas Paqueta va être bradé par West Ham qui souhaite vendre.

Vendu pour 60 millions d’euros à West Ham lors du mercato estival 2022, Lucas Paqueta peine à trouver de la régularité du côté des Hammers. Les hommes de Graham Potter, 17e de Premier League connaissent une saison compliquée. Une reconstruction doit être mise en place cet été et cela passe par des ventes. À commencer par Lucas Paqueta, le Brésilien devrait quitter l’Angleterre selon The Express. Le club anglais souhaite récupérer 25 millions d’euros. Un prix bradé qui n’arrange pas l’OL. Le club septuple champion de France possède un intéressement complémentaire de 10 % qui s’ajoute sur une éventuelle plus-value. Si le Brésilien part à petit prix, les Lyonnais ne devront toucher que très peu d’argent.

West Ham has declared Jarrod Bowen 'untouchable', even if a big-money sale could facilitate a significant overhaul.



The Hammers are planning a major revamp this summer, with Lucas Paqueta and Mohammed Kudus among those who could leave.



