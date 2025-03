OL ‍: Matic aux anges à Lyon, ça le change de Rennes

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Il y a un peu plus d’un an, Nemanja Matic faisait des pieds et des mains pour quitter Rennes, où la ville ne convenait pas à sa famille. Un problème que le Serbe de 36 ans a résolu en rejoignant Lyon.

En janvier 2024, Nemanja Matic a été au clash avec la direction du Stade Rennais pour quitter le club breton. Le problème n’était pas tant sportif pour l’ancien joueur de Chelsea, mais plutôt d’ordre privé. Le Serbe de 36 ans a demandé son départ pour le bien-être de sa famille et notamment de ses enfants, dont l’école ne convenait pas à Rennes. Pour son plus grand bonheur, Nemanja Matic a rejoint Lyon et le moins que l’on puisse dire, c’est que le milieu défensif d’1m94 se sent beaucoup mieux dans la capitale des Gaules. C’est tout du moins ce qu’il a confié au Progrès avant la réception de Brest ce dimanche. « On adore la ville, les enfants adorent leur école » savoure l’ancien milieu défensif de Chelsea et de l’AS Roma avant de poursuivre.

« C'est juste le bon compromis pour nous. Lyon n'est ni trop grand, ni trop petit, il y a beaucoup de choses à voir, on se rend compte que la ville a une culture propre, une vraie histoire. Je me plais beaucoup ici. En plus, ce n'est pas si loin de la Serbie, à 1h30 d'avion, c'est parfait » apprécie Nemanja Matic, qui espère maintenant pouvoir vivre de grandes émotions sportives à l’OL, notamment avec une qualification en Ligue des Champions. « Le jour où je ne rêverai plus, j'arrêterai. Quand je suis arrivé à Lyon, j'ai dit à certains que mon rêve serait d'accrocher l'Europe. Pour être honnête, je pensais d'abord à la Conférence League, vu de la position où on partait. Donc cette année, mon rêve est d'atteindre la Ligue des Champions avec Lyon ». Un objectif toujours abordable sur le plan comptable même si pour cela, les hommes de Paulo Fonseca devront limiter au maximum leurs faux pas d’ici la fin de la saison, afin d’espérer accrocher les équipes qui font la course devant l’OL au classement, à savoir Lille, Monaco, Nice ou encore Marseille sans compter bien sûr le PSG.