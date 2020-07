OL : Martin Terrier est à Rennes, 15ME pour Lyon

Dans : OL.

Absent samedi lors du match amical gagné par Lyon contre Nice, Martin Terrier va signer rapidement au Stade Rennais. L'OL et Rudi Garcia digèrent bien ce départ.

Ce n’est plus vraiment un scoop, Martin Terrier ne jouera pas sous le maillot de l’Olympique Lyonnais lorsque la saison 2020-2021 reprendra. Samedi, l’attaquant n’était pas au Groupama Stadium pour la rencontre amicale face à Nice, et Rudi Garcia a reconnu dans la foulée de cette rencontre gagnée par son équipe que le départ de Martin Terrier était désormais scellé. L’entraîneur de l’OL précisant que malgré ce transfert de Terrier au Stade Rennais, Lyon avait pour l'instant de quoi tenir le choc sur le plan offensif. Et du côté du Progrès, on confirme que l’ailier gauche de 23 ans, qui avait encore deux ans de contrat avec le club de Jean-Michel Aulas a d’ores et déjà quitté Lyon pour rejoindre dès ce week-end le club breton, lequel s’apprête à partir en stage à Dinard.

Pour accepter de vendre Martin Terrier, l'OL aurait obtenu un chèque de 15ME bonus compris de la part des dirigeants rennais précise le quotidien régional. Une opération qui est financièrement réussie pour l’Olympique Lyonnais, puisque l’attaquant était valorisé par 10,5ME. Reste à savoir si Juninho et Bruno Cheyrou vont se mettre en quête d’un nouvel attaquant, car les départs simultanés ou presque de Martin Terrier et Amine Gouiri posent quand même un souci à Rudi Garcia, quoi que ce dernier en dise. Mais pour l’instant l’OL semble se focaliser sur la venue d’un renfort défensif, un secteur où Lyon a toujours eu des soucis ces dernières saisons. Pour ce qui concerne un nouvel attaquant, Lyon devra aussi attendre que les dossiers Memphis Depay et Bertrand Traoré évoluent. Le marché des transferts étant prévu pour durer jusqu'à l'automne, le club rhodanien a du temps.