OL : Mariano Diaz au FC Séville, une déclaration qui change tout !

Dans : OL, Mercato, Liga.

Ce samedi matin, la presse espagnole faisait état de l'intérêt du FC Séville pour Mariano Diaz, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, lequel aurait déjà fait l'objet d'une offre refusée par l'OL sans toutefois que la porte soit fermée. A la veille de la réception de Villarreal en Liga, dimanche à 22h15, l'entraîneur de Séville a été interrogé sur les derniers jours du mercato de son club et bien évidemment sur l'intérêt qu'il aurait pour Mariano Diaz.

Et Pablo Machin n'a pas masqué qu'il était très attentif aux performances du joueur de l'Olympique Lyonnais. « Il y a beaucoup de noms qui circulent en ce moment et ce qui est bien, c’est que les joueurs cités ont tous beaucoup de qualités et sont très prestigieux. Mariano Diaz a attiré l’attention dans les catégories inférieures au Real Madrid et Lyon a réalisé un gros effort pour l’avoir. Il a un rendement exceptionnel et il a tout à fait le niveau pour jouer à Séville », a confié l'entraîneur du FC Séville, visiblement déjà sous le charme de celui qui pourrait le rejoindre d'ici le 31 août prochain. Mais du côté de l'Olympique Lyonnais, plus que des paroles c'est un chèque XXL que l'on attend.