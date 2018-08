OL : Mariano au Real Madrid, Bilel Ghazi s’étouffe de rire

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Liga.

Ces derniers jours, la presse espagnole a relancé la rumeur Mariano Diaz au Real Madrid.

Une rumeur légèrement entretenue par le joueur lui-même, qui avait récemment tweeté qu’il était « impossible » de dire non au champion d’Europe en titre. Suiveur assidu de l’OL, le journaliste Bilel Ghazi a donné son avis sur cette rumeur dans l’émission L’Equipe Mercato. Une rumeur improbable selon lui, Mariano Diaz étant bien trop « faible » pour remplacer Cristiano Ronaldo dans la capitale espagnole.

« Mariano au Real Madrid ? Je ne suis pas certain que ce soit le profil de joueur dont le Real a besoin pour remplacer Cristiano Ronaldo. On parle d’un club qui a perdu le meilleur joueur du monde. Pour le remplacer, Mariano Diaz c’est beaucoup trop faible » a lâché le spécialiste du mercato pour le quotidien francilien. Un avis que devrait partager à la fois les supporters du Real Madrid et ceux de l’Olympique Lyonnais, lesquels n’ont certainement pas apprécié le comportement de Mariano Diaz contre Reims. Pour rappel, l’avant-centre espagnol s’est notamment emporté envers son capitaine Marcelo, preuve que rien n’allait dans le bon sens pour Lyon en Champagne.