OL : Marcelo Gallardo coach de Lyon, MacHardy y croit très fort !

Dans : OL, Ligue 1.

Après l'annonce par Bruno Genesio de son départ en fin de saison de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas va devoir se trouver un nouvel entraîneur. Pour l'instant, et même si l'OL a démenti un éventuel contact, Laurent Blanc semble en haut de la liste, l'ancien coach du PSG, de Bordeaux et des Bleus ayant clairement fait savoir qu'il voulait reprendre un poste. Mais ces derniers jours, on a beaucoup parlé de Marcelo Gallardo, actuel entraîneur de River Plate. Si certains estiment que l'ancien joueur de Monaco et de Paris n'a rien à gagner à venir à l'Olympique Lyonnais, Jonatan MacHardy n'est pas du tout de cet avis.

Et le consultant de RMC de dire pourquoi Marcelo Gallardo peut accepter de venir entraîner l'OL la saison prochaine. « Par rapport à Gallardo, s’il y a déjà eu des rumeurs sur lui en France, là pour le coup, il y a une chance qu’il décide de quitter River Plate. S’il y a un moment pour aller le chercher, c’est maintenant. Il a un très beau salaire à River. Mais il est arrivé au bout, il a été champion, il a gagné la Libertadores. Lyon, c’est un club qui a 250 ME de budget. Il y a très peu de clubs qui ont 250 ME et qui cherchent un entraîneur. C’est un beau club, avec le stade, les joueurs. Lyon est connu sur la scène européenne et peut proposer un beau projet sportif (...) Il a gagné deux fois la Libertadores, il ne peut plus rien rêver de mieux. Lyon a des moyens, ce que peu d’autres clubs ont en Espagne par exemple », a confié Jonatan MacHardy, qui croit donc l'opération faisable pour Jean-Michel Aulas et l'OL.