OL : Marcelo de retour à Besiktas, il répond

Dans : OL, Mercato.

Drôle de saison pour Marcelo, recruté lors de l’été 2017 par l’Olympique Lyonnais, et qui avait réussi son premier exercice.

Au point d’avoir été courtisé par West Ham, prêt à faire un gros effort financier pour le faire signer. Mais Lyon a tenu bon, offrant en échange une prolongation de contrat au défenseur central de 31 ans. Oui mais voilà, depuis quelques semaines, le Brésilien n’est plus aussi impérial, même si le passage à la défense à trois axiaux lui a fait du bien. Et malgré son contrat récemment prolongé, Marcelo a bien voulu rebondir sur son actualité du mercato, à savoir la rumeur qui le renvoie vers Besiktas en cas de départ de Lyon.

« Si j'avais la chance de rentrer à Besiktas, j'adorerais. Je me suis bien amusé avec tout le monde pendant deux ans. Istanbul est une belle ville et ça me manque vraiment. C'est un endroit où il fait bon vivre. J'espère avoir une chance de revenir. Ainsi, avec ma famille à Besiktas et à Istanbul, on passerait à nouveau de beaux jours », a livré le défenseur lyonnais à Miliyet. Simple parole positive ou réelle volonté de changer d’air, l’avenir le dira, mais à Lyon, la confiance est de mise dans ce dossier tant le club d’Istanbul aura du mal à s’aligner sur salaire offert par l’OL à son défenseur central.