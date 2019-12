OL : Marcelo a été bon, le Père Noël va passer au mercato

Dans : OL.

A la surprise générale, c’est Marcelo qui était titulaire en défense centrale face à Reims samedi, en lieu et place de la recrue estivale Joachim Andersen.

Coupable sur le but du Stade Rennais il y a une semaine, l’international danois n’a visiblement pas convaincu Rudi Garcia au cours des dernières semaines, raison pour laquelle c’est Marcelo qui était titulaire en Champagne. Plutôt bon sur la pelouse du stade Auguste-Delaune, le Brésilien souhaite quitter l’OL au mercato, comme cela a officiellement été confirmé par Juninho il y a une semaine en marge du tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions.

Et pour Bilel Ghazi, interrogé par des supporters lyonnais à ce sujet sur Twitter, ce bon match de Marcelo face à Reims pourrait bien lui ouvrir des perspectives intéressantes dans l’optique d’un départ au mercato hivernal. « Marcelo ? Il est loin de faire un mauvais match. Ce qui pourrait lui ouvrir des perspectives pour un éventuel départ cet hiver. Mais pas franchement rassurant pour l’OL de se dire que sportivement, il n’est pas scandaleux que Marcelo soit préféré à Andersen… » a lancé le journaliste de L’Equipe, toujours bien informé sur le mercato et encore plus lorsque cela concerne l’Olympique Lyonnais. Reste à voir si Rudi Garcia, qui semble avoir plus confiance en Marcelo qu’en Joachim Andersen, acceptera de voir l’ancien du Besiktas Istanbul faire ses valises.