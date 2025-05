OL ‍: Malmené par les supporters, Govou n’est pas seul

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Emballé par les performances du Paris Saint-Germain, le consultant de Canal+ Sidney Govou n’a pas caché son enthousiasme pendant la demi-finale aller de Ligue des Champions contre Arsenal (victoire 0-1) mardi. L’ancien Gone s’est attiré les foudres des supporters lyonnais, avant de recevoir le soutien d’un confrère qui connaît bien sa situation.

Sidney Govou ne triche pas à l’antenne. Aux commentaires de la demi-finale aller de Ligue des Champions entre Arsenal et le Paris Saint-Germain mardi, le consultant de Canal+ a adoré la production des Parisiens et n’a pas caché sa satisfaction devant le spectacle proposé. Le problème, c’est que l’enthousiasme de l’ancien Gone a notamment déplu aux supporters de l’Olympique Lyonnais qui l’ont insulté sur les réseaux sociaux.

Di Meco a vécu la même chose

« Supporters lyonnais, marseillais etc., je ne suis pas Parisien mais j’aime le foot et ce que propose ce PSG est exceptionnel, a répondu Sidney Govou sur X. Malgré vos insultes, je ne m’empêcherai jamais de le dire. Le jour où vos équipes seront à ce niveau, je le dirai aussi avec plus de plaisir pour l’OL quand même. » Le consultant de la chaîne cryptée n’est pas le seul à connaître cette situation. Malgré sa passion pour l’Olympique de Marseille, Eric Di Meco a dû commenter des matchs du Paris Saint-Germain sur RMC Sport. Des moments peu agréables pour un observateur anti-PSG.

🗣️ Eric Di Meco réagit aux critiques envers Govou pour ses commentaires sur le PSG : "J'avais des amis qui m'envoyaient des textos lorsque je commentais le PSG. Ils savaient que ça m'énervait et ça me rendait malheureux. Je l'avais mal vécu." pic.twitter.com/218ecGkDlW — Super Moscato Show (@Moscato_Show) May 1, 2025

« Moi, ça m'a posé problème, a-t-il confié sur la radio RMC. J'ai toujours essayé d'y échapper mais malheureusement, des fois c'est une stratégie d'antenne, on te demande de commenter. J'ai essayé d'être le plus honnête possible. Moi aussi j'ai subi. Je me souviens d'un match au Real où le PSG est énorme. Ils avaient fait un gros match là-bas. Et quand tu es pris dans le match, en effet, tu peux t'enthousiasmer, et moi aussi. Moi, c'étaient mes copains qui m'envoyaient des textos. Ils savaient que ça m'énervait particulièrement et je pense qu'ils le faisaient exprès. Ils m'envoyaient des messages en me disant : "mais qu'est-ce que tu fais ?". Donc ça me rendait malheureux au point de me disputer avec mes copains. J'aime beaucoup la manière dont Sidney a répondu. Je compatis. » En 2020, Eric Di Meco avait laissé sa place à l'ancien Parisien Jérôme Rothen pour la finale PSG-Bayern (0-1).