OL ‍: Maitland-Niles au placard, la raison est inquiétante

Titulaire en début de saison, Ainsley Maitland-Niles a totalement perdu sa place à l’OL en 2025, la faute à des problèmes personnels dans la vie du défenseur anglais.

Malgré la concurrence de Clinton Mata et de Saël Kumbedi, Ainsley Maitland-Niles a longtemps bénéficié de la confiance de Pierre Sage en début de saison à l'Olympique Lyonnais. L’ex-latéral droit de l’AS Roma et d’Arsenal a démarré la saison comme un titulaire et a enchaîné les rencontres jusqu’à la fin de l’année 2024. Depuis deux mois, c’est en revanche beaucoup plus difficile pour Maitland-Niles, qui a quitté le onze de départ après la réception de Montpellier le 4 janvier et qui n’a plus débuté le moindre match depuis.

Problèmes personnels pour Maitland-Niles

Utilisé 15 à 20 minutes par match ces derniers temps, par Pierre Sage avant son renvoi et à présent par Paulo Fonseca, l’Anglais disparaît peu à peu de la circulation, sans que l’on sache vraiment pourquoi. Le journaliste Oliver Salmon, heureux de l’éclosion de Saël Kumbedi, a brièvement expliqué pourquoi Ainsley Maitland-Niles était ainsi mis de côté. Selon lui, ce sont des problèmes personnels qui plombent la deuxième partie de saison de l’Anglais de 27 ans ces derniers temps. Une baisse de régime qui profite à Kumbedi, lequel s’installe à présent comme un titulaire aux yeux de Paulo Fonseca.

L'un des choix forts que l'on observe dans le onze de départs de Paulo #Fonseca, est la présence régulière de Saël #Kumbedi, qui ne déçoit pas depuis que le coach lui montre de la confiance.



« Du haut de ses 20 ans, avec les qualités qu'il démontre sur le terrain, avec l'expérience qu'il peut accumuler et l'apprentissage sur le plan tactique sous l'ère Fonseca, il peut être promis à un bel avenir » ajoute notre confrère au sujet de l’ancien Havrais. Reste maintenant à voir si, plus tard dans la saison, Ainsley Maitland-Niles sera de retour à 100%, physiquement mais surtout mentalement. Pour cela, il lui faudra être débarrassé de tous ses problèmes personnels, dont la nature n’a toutefois pas été évoqué par le journaliste spécialisé dans l’actualité de l’Olympique Lyonnais.