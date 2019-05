OL : Madrid et Zidane offrent 40ME pour Ferland Mendy !

Dans : OL, Mercato, Liga.

1er mai ou pas, l'actualité du mercato ne s'arrête pas et ce mercredi c'est un joueur de l'Olympique Lyonnais qui fait la Une du quotidien sportif espagnol Marca. En effet, le média, très proche du Real Madrid, affirme que Zinedine Zidane a demandé à ses dirigeants de se mettre à la manoeuvre afin de recruter Ferland Mendy. Alors que ces derniers temps, les Merengue semblaient travailler sur trois dossiers, à savoir Junior Firpo (Bétis), Alex Grimaldo (Benfica) et David Alaba (Bayern Munich), la priorité numéro 1 de Zizou pour la saison 2019-2020 est Ferland Mendy.

Agé de 23 ans, celui qui est devenu international tricolore en novembre dernier a encore quatre ans de contrat avec l'Olympique Lyonnais, preuve que l'OL connaît le potentiel de son défenseur, recruté au Havre pour 5ME au mercato 2017. Selon Marca, pour convaincre Jean-Michel Aulas de céder Ferland Mendy, Florentino Perez pourrait monter le curseur jusqu'à 40ME. Mais il n'est pas évident que le président de l'Olympique Lyonnais se contente de cela, d'autant plus que Ferland Mendy est devenu un des cadres de la défense lyonnaise, secteur où cela n'a pas été toujours la fête cette saison. Et cela même s'il a été gêné par une grosse blessure musculaire au début du printemps. Les négociations entre le Real Madrid et l'OL pourraient donc être longues, pour peu que Lyon soit disposé à discuter.