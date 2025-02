OL ‍: Lyonnais avant tout, Textor pète un câble au Brésil

Dans : OL.

Également propriétaire de Botafogo, John Textor n’a pas supporté la défaite de son équipe brésilienne contre le Racing en Recopa Sudamericana. L’Américain a jeté sa médaille en direction d’un supporter déçu de son comportement.

Décidément, les dirigeants de Ligue 1 ont du mal à se maîtriser. Après le pétage de plombs du Marseillais Pablo Longoria, son homologue de l’Olympique Lyonnais John Textor s’est lui aussi distingué pour de mauvaises raisons. De son côté, l’Américain a perdu ses nerfs pendant qu’il suivait son équipe de Botafogo.

Le club de Rio, déjà battu à l’aller (2-0), s’est de nouveau incliné au retour contre le Racing (0-2) en Recopa Sudamericana, compétition qui oppose le vainqueur de la Copa Libertadores à celui de la Copa Sudamericana. De quoi provoquer la colère de John Textor ! En tribune, l’homme d’affaires a vu rouge après le deuxième but inscrit par les Argentins. Le patron de Botafogo a même quitté sa place avant de réapparaître sur la pelouse après la rencontre.

Manifestement, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais ne s’était pas calmé, lui qui a refusé de conserver la médaille réservée au finaliste. Le dirigeant a en effet jeté l’objet vers une tribune, et plus précisément vers un supporter forcément ravi, mais aussi déçu du comportement de John Textor. « Il est parti en lançant la médaille, a raconté ce fan à ESPN. Il ne se soucie de rien, il ne se soucie que de Lyon. Je garderai la médaille pour toujours. » De nouveau critiqué, l’ennemi de Nasser Al-Khelaïfi s’en fiche et s’est permis un nouveau coup de gueule.

Textor mauvais perdant

« Je ne ramène pas chez moi les médailles des perdants. J'espère que le fan qui a réussi à la récupérer va l'apprécier. J'espère qu'il va d'ailleurs apprendre de tout ça et la donner à quelqu'un d'autre, car c'est la médaille d'un perdant. (...) C'est important, voici mon message aux fans : nous sommes champions d'Amérique du Sud jusqu'en novembre et du Brésil jusqu'en décembre. Il est impossible d'atteindre le top dès la préparation. La saison commence maintenant. N’oubliez pas, nous avons également construit cette équipe au début de la saison 2024 et remporté des titres. Je travaille toujours, nous grandissons toujours, je me fous de ces coupes marketing », a lâché John Textor au risque de ternir encore un peu plus son image.