OL : Lyon va adorer le discours de cette cible du mercato

Dans : OL, Mercato, RCSA, ASSE, Bordeaux.

Dans le viseur de l’OL mais également de l’AS Saint-Etienne et des Girondins de Bordeaux, Kenny Lala est assurément l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste depuis le début de la saison. Très performant au Racing Club de Strasbourg, le défenseur de 27 ans a des ambitions pour son avenir, même s’il n’est pas impossible qu’il prolonge son contrat avec le club alsacien dans les prochains jours. Interrogé par le journal L’Equipe, celui qui a également été associé à l’OM a lancé un message à ses prétendants. Si des championnats comme l’Allemagne ou l’Angleterre l’attire, il n’exclut pas de poursuivre l’aventure en France, dans un club plus huppé.

« En France aussi, des clubs permettent de rêver… »

« Je ne me fixe aucune limite dans ma progression, tout comme je ne me fixe pas de moment pour partir. Je ne suis fermé à rien. Après, j’ai un agent qui s’occupe des discussions. Moi, je me concentre sur le terrain. Mais je ne veux pas me fermer de porte donc je ne calcule pas le temps. Au regard de mon ambition, je sais que je peux partir à tout moment. Mais même une prolongation est envisageable. Je suis épanoui à Strasbourg, où j’ai passé un cap. Prolonger serait une récompense et cela ne m’empêcherait pas d’avoir certaines ambitions pour le prochain mercato d’été. Il y a forcément des Championnats que je regarde plus que d’autres. Comme l’Angleterre ou l’Espagne, où des clubs font rêver. Mais en France aussi, des clubs permettent de rêver. Je ne suis fermé à aucun championnat et j’irai dans un club qui peut m’aider à franchir des étapes supplémentaires » a confié Kenny Lala, ambitieux pour son avenir et qui garde les pieds sur terre. Un discours qui devrait plaire à l’OL, même si le club rhodanien, qui le courtise avec assiduité, possède déjà plusieurs joueurs à son poste.