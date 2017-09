OL : Lyon sort une feinte de gala pour remplir son stade contre l'Atalanta

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Les choses étaient relativement claires avant le match de jeudi entre l'Olympique Lyonnais et l'Atalanta, pour des raisons de sécurité aucune place n'était en vente pour le grand public. Il s'agissait surtout d'éviter que des milliers de supporters italiens débarquent comme cela avait été le cas avec des fans stambouliotes lors du fameux match face au Besiktas au printemps dernier.

Cependant, à 24 heures de la rencontre, l'Olympique Lyonnais a annoncé que des tickets seraient finalement en vente pour le grand public, mais uniquement aux guichets du stade et avec des obligations strictes afin d'éviter que des petits malins tentent de feinter le système. « Ce jeudi soir, à partir de 18h30 et uniquement aux guichets billetterie du Store du Groupama Stadium, une vente de billets sera exclusivement réservée aux habitants de la grande région lyonnaise sur présentation d’un justificatif et dans la limite des places disponibles. Une fois les billets achetés, les spectateurs sortiront directement de la mezzanine du store sur le podium du Groupama Stadium, sans possibilité de repasser par l’extérieur de l’enceinte. Le club recommande donc à ses supporters de s’assurer qu’ils n’auront pas besoin de ressortir avant de procéder à leur achat de billets et d’entrer dans le stade », précise l’Olympique Lyonnais dans un communiqué.