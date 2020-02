OL : Lyon sort ses filets pour éviter un gros bug européen

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a décidé de mettre des filets devant les deux virages du Groupama Stadium afin d'éviter une grosse sanction de l'UEFA. Explication.

L’Olympique Lyonnais recevra mercredi soir la Juventus dans un Groupama Stadium qui sera comble et bouillant. Mais l’OL a décidé de prendre des précautions, car le club de Jean-Michel Aulas est sous la menace d’une sanction de l’UEFA suite à des soucis dans le passé. Alors ce lundi, le club de la capitale des Gaules a annoncé que pour cet OL-Juventus de gala en Ligue des champions, des filets seront tendus devant les virages. Et Lyon a tenu à justifier cette décision qui va faire ronchonner des supporters déjà agacés.

« Le club qui a été lourdement et à plusieurs reprises sanctionné par le passé pour des jets de projectiles passe en effet à nouveau, à la demande de l’UEFA, en commission de discipline le 27 février prochain, à la suite des incidents survenus lors du match face à Leipzig et reste sous la menace d’un match à huis clos. Compte tenu des risques de voir se répéter des comportements incivils et dangereux en l’absence de filets (jets de projectiles), le club est contraint, malgré ses souhaits, de mettre en œuvre les mesures nécessaires au maintien des conditions de jeu et entend se préserver ainsi de toute menace de sanction. L’Olympique Lyonnais regrette de devoir appliquer ce dispositif et compte sur la compréhension et le soutien massif du public présent dans l’ensemble des tribunes mercredi soir, afin de retrouver l’ambiance des grands soirs au Groupama Stadium et pousser les joueurs à accomplir l’exploit », précise l’Olympique Lyonnais, qui avait déjà utilisé ces filets dans le passé en Coupe d’Europe.