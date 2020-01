OL : Lyon sent ce gros danger dans le dossier Cherki

Dans : OL.

Auteur d'une grosse prestation contre Nantes, Rayan Cherki explose à la face du grand public. Et forcément Lyon craint que tout aille trop vite pour son joueur de 16 ans.

Rares sont les footballeurs à avoir fait la Une de l’Equipe à seulement 16 ans. Et c’est pourtant le cas de Rayan Cherki ce dimanche, ce qui en dit long sur l’enthousiasme suscité par la nouvelle pépite offensive sortie du centre de formation de l’Olympique Lyonnais. Mais forcément, ce genre de situation a déjà existé dans le passé et bien des joueurs ont eu du mal à franchir un palier. Alors, du côté de Rudi Garcia, si on est conscient d’avoir un vrai prodige dans l’effectif avec Rayan Cherki, on veut avant tout éviter que ce dernier s’enflamme et perde la notion des réalités. C’est ce qu’a confié l’entraîneur de l’OL après la copie parfaite rendue par son joueur à Nantes.

Attention à ne pas se perdre pour Rayan Cherki

Car Rudi Garcia l’avoue, Rayan Cherki doit encore écouter ce qu’on lui dit et ne pas croire que tout est acquis. « Tout ce qui saute aux yeux, ce sont ses deux buts, le penalty obtenu, les deux passes décisives. Mais on sait que Rayan est un garçon qui a les capacités pour être décisif. Bien sûr que ça, ça m'a plu. Mais mon rôle est aussi d'abaisser un peu les niveaux, parce que tout le monde va le porter aux nues et ça va être un grand danger s'il ne m'écoute plus, ne travaille plus et pense que c'est arrivé (...) Il a été intelligent dans ses choix de jeu et ses courses défensives. S'il continue comme ça, il pourra continuer à progresser », explique l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, histoire que l’attaquant de 16 ans ne se perde pas dans sa carrière.