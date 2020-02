OL : Lyon se fait détruite, un consultant se lâche salement

Dans : OL.

Après l'exploit contre la Juventus Turin (1-0) mercredi en Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais sera très attendu. Surtout dans le sprint final en championnat.

Mine de rien, l’Olympique Lyonnais s’est mis encore plus de pression sur les épaules. Les Gones ont en effet confirmé qu’ils pouvaient battre un cador comme la Juventus Turin avec un maximum d’implication. Les supporters et observateurs attendront donc le même engagement en championnat. Mais l’actuel septième de Ligue 1 est-il capable de reproduire ce genre de performance ? De son côté, le consultant Damien Perrinelle en doute.

« Dans sa culture, Lyon est un club qui a l'habitude de se sublimer dans les gros matchs en Ligue des Champions, a commenté le spécialiste de RMC. On rigolait en disant que Cornet pouvait sortir un gros match contre la Juventus, c'est ce qui s'est passé. C'est bien, vous avez fait un énorme match. Mais au retour, attention à vous, ça va être encore plus difficile. Mais pourquoi pas ? Vous en êtes capables si vous sortez la même prestation. Il faut aussi que la Juve soit au même niveau. Mais on ne va quand même pas dire que ce qu'on voit en championnat est à sauter au plafond, on ne se régale pas. »

Les « lacunes » de l’OL

« Pour moi, ils n'ont pas un effectif de très bons joueurs, a-t-il ajouté. Il y a trop de lacunes défensives, trop de lacunes au milieu de terrain. Tu as une recrue Toko Ekambi qui fait vraiment du bien, qui amène quelque chose d'autre mais Dembélé est passé totalement à côté de son match contre la Juventus. Merci Juninho de nous avoir amené Guimarães, qui a répondu présent sur ce match de haut niveau, mais j'ai peur que ce soit une équipe d'un seul coup. Elle a fait un coup, maintenant j'espère que ce sera le cas au match retour. » Sans oublier les rendez-vous importants à venir contre l’AS Saint-Etienne et Lille en L1, et le Paris Saint-Germain en Coupe de France.