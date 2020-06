OL : Lyon s'offre un duo colossal pour son tournoi !

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais organise un tournoi au Groupama Stadium pour préparer sa saison. Et l'OL aurait réussi à convaincre deux rivaux légendaires de venir.

Après deux semaines de préparation dans son centre d’entraînement, l’Olympique Lyonnais va désormais rejoindre Evian où Rudi Garcia et ses joueurs vont effectuer un stage d’une semaine. Ce stage sera entrecoupé d’un premier match amical contre une formation de D6 suisse, puis samedi prochain par une rencontre face à Nice au Groupama Stadium. Ensuite, et comme l’avait annoncé Jean-Michel Aulas il y a plusieurs semaines, l’Olympique Lyonnais organisera un tournoi dans son stade du 16 au 18 juillet. Si le président de l’OL avait pensé au PSG, il faudra finalement faire sans le club de la capitale. Mais Lyon pourrait bien s’offrir deux adversaires étrangers à même de lui donner du fil à retordre.

Ce samedi, Le Progrès annonce en effet que l’Olympique Lyonnais n’est pas loin de boucler la venue du Celtic et des Rangers, les deux plus grands rivaux du football mondial, à côté desquels l’OL et l’ASSE sont deux clubs amis. Pour compléter le Old Firm écossais, Nice ou Rennes viendra participer à ce tournoi au Groupama Stadium où 5.000 spectateurs pourraient être accueillis. Après cela, et avant la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG, officiellement programmée le vendredi 31 juillet, Memphis Depay et ses coéquipiers devraient affronter deux équipes belges, le quotidien régional évoquant La Gantoise et Anderlecht. Place ensuite à la compétition avec deux matchs colossaux face au PSG et à la Juventus, en attendant pourquoi pas la suite de la Ligue des champions.