OL : Lyon s'attaque au meilleur buteur de l'Euro U19 !

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

Alors que plusieurs de ses attaquants sont sur le départ en cette fin de mercato, l'Olympique Lyonnais creuse une piste au Portugal.

Avant le 31 août prochain et la fermeture du marché des transferts, le club rhodanien pourrait bien perdre Maxwel Cornet, courtisé par Wolfsbourg, mais aussi Mariano Diaz, dont le nom circule avec insistance du côté du FC Séville ces dernières heures. Si ces départs venaient à se confirmer, Lyon devra forcément recruter, surtout que le jeune Gouiri est à l'infirmerie pour de longs mois à cause d'une rupture des ligaments croisés. Même si Fekir, Memphis, Traoré et Terrier peuvent faire l'affaire, Bruno Genesio aura besoin de renfort en vue d'une longue saison. Et l'OL pourrait trouver son bonheur au Portugal.

Selon O Jogo, la cellule de recrutement lyonnaise s'intéresse effectivement à Francisco Trincão. Meilleur buteur du dernier Euro U19, avec cinq réalisations, le Champion d'Europe a marqué les esprits grâce à ses qualités offensives. Sous contrat avec Braga, le joueur de 19 ans est actuellement disponible contre un chèque de 15 millions d'euros, soit le prix de sa clause libératoire jusqu'à la fin du mois d'août. Mais rien n'est fait pour Lyon dans ce dossier. D'abord parce que le RB Leizpig courtise aussi le Portugais, mais aussi et surtout car le joueur préférerait s'imposer dans son club formateur avant de partir à l'étranger. Autant d'obstacles qui compliquent déjà cette piste Trincão...