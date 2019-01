OL : Lyon réouvre le dossier d'un défenseur supplémentaire au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

La dernière tendance à l'Olympique Lyonnais était à un statu quo total durant ce mercato d'hiver que ce soit sur le plan des départs, mais également et surtout des renforts. Mais ce dimanche, invité de BeInSports, Bruno Genesio a reconnu qu'une réflexion était toujours en cours du côté de l'OL concernant la possible signature d'un défenseur. Même si l'entraîneur rhodanien privilégie les solutions internes, il ne dit pas définitivement non à la venue d'un joueur supplémentaire dans le secteur défensif d'ici le 31 janvier prochain.

En réponse à Luis Fernandez, Bruno Genesio a admis que le doute était là. « Un défenseur ? Oui on y a réfléchi et on réfléchit encore. Mais c’est difficile à cette période de l’année de trouver un joueur qui soit capable de renforcer notre effectif. Et puis on a aussi des jeunes joueurs qui arrivent et à qui on a le désir de donner la possibilité de s’exprimer. Je pense à Oumar Solet qui a un potentiel intéressant. Donc on est en pleine réflexion dans ce domaine là », a confié le technicien de l'Olympique Lyonnais, visiblement pas totalement convaincu qu'il faille réellement investir à ce stade de la saison. Bruno Genesio et Jean-Michel Aulas ont un peu moins de trois semaines pour trancher et éventuellement déniche la perle rare.