OL : Lyon prêt à défier toute l'Europe pour ce défenseur placardisé !

Potentiellement en quête d'un nouveau défenseur central pendant ce mercato hivernal, l'Olympique Lyonnais va peut-être trouver son bonheur en Ligue 2.

Si le club rhodanien venait à se renforcer pendant ce marché des transferts, ce serait assurément au poste de défenseur central. Malgré le fait que l'OL donne une certaine confiance à Oumar Solet (20 ans) pour l'avenir, Bruno Génésio aimerait bien accueillir un nouvel élément en charnière centrale, surtout que l'entraîneur des Gones est devenu un adepte du 3-4-3 ces dernières semaines. Plusieurs joueurs sont ciblés durant ce mois de janvier, mais un nom revient en boucle en ce moment : celui d'Harold Moukoudi.

Considéré comme un futur joueur défensif de très haut niveau, alors qu'il n'a pas encore bougé du Havre et de la L2, il arrive en fin de contrat en juin. Le joueur de 21 ans est aussi suivi à l'étranger, par Wolfsburg, le FC Séville, Dortmund, Naples ou West Ham. Malgré ces intérêts ronflants, le natif de Bondy souhaite poursuivre sa progression en L1 avant d'aller voir ailleurs. Selon L'Equipe, Rennes, Nice et l'ASSE le pistent également en France. Une concurrence pour l'OL, qui pourrait rapidement passer à l'action, selon L'Equipe. Sachant que l'international U20 se retrouve dans une impasse au Havre, vu qu'Oswald Tanchot ne doit plus faire appel à lui sachant que Moukoudi veut partir gratuitement l'été prochain, Lyon envisagerait de mettre tout le monde d'accord en s'assurant la venue du jeune espoir dès cet hiver en l'échange d'une petite indemnité de transfert. Affaire à suivre...